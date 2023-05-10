دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، بسالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال، مؤكداً على أنه بإمكانه الاحتراف خارج مسابقة دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وعند سؤاله عن أفضل لاعب عربي خلال حواره مع قنوات الكاس القطرية، قال المدرب الفائز بكأس العالم 2022: "أعجبني جداً اللاعب الذي يحمل رقم 10 بالمنتخب السعودي (الدوسري)، والّذي سجّل فينا هدفاً"، مُضيفاً: "لديه إمكانيات كبيرة للاحتراف في الخارج".

وعلّق سكالوني على احتمالية انضمام ليونيل ميسي لصفوف فريق "الزعيم الهلالي"، قائلاً: "هذا لا يؤثر علينا كمنتخب (سواء قرر البقاء في أوروبا أو الانتقال للشرق الأوسط)، فهو دائماً سعيد بالالتحاق بصفوفنا".

وتابع مدرب الأرجنتين بالقول عن ميسي: "وباللعب بالأسلوب الذي يروق لنا ويسعده أيضاً، نحن نحتاج دائما أن يكون مسروراً، نأمل أن يقرر مستقبله بما يناسبه ويجعله سعيداً على الميدان كما يستحق ذلك، ليذهب للعب حيث يشعر بالراحة مع رفاقه وجماهير النادي".

وأتمّ ليونيل سكالوني: "المهم ليس بأي بلد يلعب، ولكن الأهم هو أن يشعر بالسعادة والانسجام، ونأمل أن يكون الأمر كذلك".

وكان المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 44 عاماً قد قاد منتخب بلاده للفوز بلقب مونديال قطر، بعد غياب دام منذ عام 1986 عن لقب كأس العالم.