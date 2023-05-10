دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر موقع "Forbes" ترتيب أعلى 10 رياضيين أجراً حول العالم لعام 2023، وقد سجل 8 رياضيين أكثر من 100 مليون دولار على شكل إيرادات لكلّ منهم، يتحصلون عليها من الرواتب والعوائد التجارية وغيرها.

وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو سلم الترتيب بـ 136 مليون دولار، وكان لانضمامه لنادي النصر السعودي دور بارز في الحصول على هذه المبالغ الهائلة، وحلّ منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني بـ 130 مليون دولار.

ووقع الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثالث بـ 120 مليون دولار، ثّم لاعب كرة السلة، الأمريكي ليبرون جيمس، بـ 119.5 مليون دولار، ولاعب الملاكمة، المكسيكي، سول ألفاريز، بـ 110 مليون دولار، تلاه لاعب الغولف، الأمريكي داستن جونسون، بـ 107 مليون دولار، ومواطنه فيل ميكلسون بـ 106 مليون دولار.

واحتل لاعب كرة السلة، الأمريكي ستيفن كاري، المركز الثامن بـ 100.4 مليون دولار، وجاء لاعب التنس، السويسري روجر فيدرير، في المركز التاسع بـ 95.1 مليون دولار، بينما تذيل لاعب كرة السلة، الأمريكي كيفن ديورانت، الترتيب بـ 89.1 مليون دولار.

نستعرض في الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب الرياضيين الأعلى أجراً بحسب ما يتحصلون عليه: