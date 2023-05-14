فوز الهلال.. أميرة سعودية تهنئ الوليد بن طلال بصورة وتعليق

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فوز الهلال.. أميرة سعودية تهنئ الوليد بن طلال بصورة وتعليق
صورة ارشيفية للوليد بن طلال العام 2006Credit: STEPHEN MORRISON/POOL/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الأميرة ريما بنت طلال صورة لرجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال مهنئة إياه بفوز نادي الهلال السعودي بكأس الملك 2023.

جاء ذلك في تغريدة للأميرة ريما على صفحتها بتويتر، قائلة بتعليق على صورة للأمير الوليد بن طلال: "مبروز يا زعيم"، إذ يُعرف الوليد بن طلال بأنّه أحد أكبر الداعمين لـ "الأزرق الهلالي"، إذ سبق وأن قدّم عدداً من المكافآت المالية للفريق.

وكان الوليد بن طلال قد نشر تغريدة على صفحته بتويتر، عقب المباراة عدد فيها منجزات نادي الهلال قبل وبعد الفوز بكأس الملك 2023.

وكانت المباراة النهائية لكأس الملك بين الهلال والوحدة، الجمعة، قد أقيمت على ملعب نادي الجوهرة في جدة قد انتهت لصالح فريق الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، ليتوج ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي حضر المباراة، الفائزين باللقب.

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