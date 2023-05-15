دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وعد خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة برشلونة، مشجعي الفريق بأن النادي سيفعل "كل ما في وسعه" لإعادة ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني (35 عامًا) مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ختام منافسات الموسم الجاري 2023/2022.

وزعمت تقارير صحفية أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2022، تلقى عرضًا من نادي الهلال السعودي، دون تأكيد رسمي من أي طرف.

وقال رئيس الفريق الكتالوني، في تصريحات إعلامية نقلها موقع "يورو سبورت": "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة ليو ميسي إلى برشلونة"، مُضيفاً: "نحن نعمل على فريق العام المقبل، ونأمل في تعزيزه".

وتابع: "نحن نتبع خطة تقشف للتأكد من أن لدينا ما يكفي من العدالة المالية لتعزيز الفريق، استعداداتنا تهدف إلى الحصول على فريق أكثر تنافسية الموسم المقبل".

كما قال لابورتا لقناة "TV 3" الكاتالونية: "مع كل الاحترام للمملكة العربية السعودية، حيث يجري الكثير من العمل الجيد والاستثمار حول الدوري هناك، برشلونة هو برشلونة".

وأردف: "برشلونة موطن ميسي، يمكن لبرشلونة التنافس مع أي شخص، تاريخ هذا النادي وشعور مشجعينا البالغ عددهم 400 مليون شخص قوي للغاية".

وواصل خوان لابورتا: "لقد تحدثتُ معه مؤخرًا لتصحيح الوضع بعد أن اضطررت إلى وضع النادي قبل كل شيء، حتى هو أفضل لاعب في العالم".

وأتمّ رئيس برشلونة: "كانت محادثة ممتعة، لقد استعدنا العلاقة التي كانت لدينا لسنوات عديدة".