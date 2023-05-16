محمد صلاح "يقدم هدايا" في مباراة ليفربول وليستر سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب محمد صلاح في فوز نادي ليفربول على نظيره ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "كينغ باور"، مساء الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتمكن النجم المصري من صناعة أهداف فريق "الريدز" الثلاث، في الدقائق 33 و36 و71 من زمن المباراة.

وأصبح بحوزة مهاجم "الفراعنة" 72 تمريرة حاسمة مع نادي ليفربول في مختلف البطولات، منها 57 في مسابقة (البريميرليغ).

ويفصل صلاح (30 عاما) 4 أسيست عن اللاعب الأفريقي الأكثر صناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ، الجزائري رياض محرز، والذي صنع 61 هدفا.

ووصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 29 في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، إذ سجل 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.