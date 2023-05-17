دوري أبطال أوروبا.. لا مفاجآت في ديربي ميلانو.. والإنتر يبلغ النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل نادي الإنتر للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2023/2022، بعد فوزه على غريمه إسي ميلان بهدف لاوتارو مارتينيز، في إياب الدور نصف النهائي، على أرض ملعب "سان سيرو"، مساء الثلاثاء.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بتغلب "النيراتزوري" على منافسه "الروسونيري" بهدفين، ليصل الفريق إلى المشهد الختامي في "تشامبيونزليغ" بمجموع المباراتين 0/3، على أن يواجه ريال مدريد الإسباني أو مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونجح نادي الإنتر في تحقيق الانتصار الثاني أمام جاره إسي ميلان في دوري أبطال أوروبا، على مر التاريخ، والانتصار الرابع في آخر 5 مواجهات بينهما بمختلف المسابقات.

ونجح نادي الإنتر في بلوغ نهائي المسابقة الأوروبية للمرة الأولى منذ 13 عاما، إذ يعود آخر ظهور له إلى عام 2010، وحينها ظفر باللقب على حساب نادي بايرن ميونخ الألماني.