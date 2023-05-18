دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بلغ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2023/2022، بعد فوزه على نظيره ريال مدريد الإسباني برباعية، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الاتحاد، الأربعاء، في إياب دور النصف نهائي.

وجاءت أهداف "السيتيسينز" عن طريق برناردو سيلفا (ثنائية) وبخطأ من مدافع المنافس وجوليان ألفاريز، في الدقائق 23 و37 و76 و90+، ليصل الفريق إلى المشهد الختامي بمجموع 1/5، إذ كانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبات برناردو سيلفا ثالث لاعب يسجل هدفين أو أكثر ضد "الميرنغي" في الدور ما قبل النهائي في مسابقة (تشامبيونزليغ)، بعد كل من ليونيل ميسي عام 2011 وروبرت ليفاندوفسكي عام 2013، وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

ونجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز الثالث على منافسه ريال مدريد في آخر 5 مواجهات بين الفريقين.

وضرب "السيتيسينز" موعدا مع نادي إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية، التي ستقام يوم 10 يونيو/ حزيران المقبل في مدينة إسطنبول التركية.