دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، على المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين لاعبه البلجيكي، كيفن دي بروين في الشوط الثاني من مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، قائلا إنه "أحب ما جرى".

وكانت لقطات تلفزيونية أظهرت بيب وهو يصرخ على دي بروين طالبا منه تمرير الكرة حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم السيتي بهدفين نظيفين، ليجيبه اللاعب البلجيكي قائلا بصوت مرتفع: "أغلق فمك... أغلق فمك!".

وعند سؤاله عن الحادثة، قال غوارديولا في مؤتمر صحفي الجمعة، يسبق مباراة الفريق ضد تشيلسي: "لقد صرخنا بوجه بعضنا، وقد أحببت هذا التصرف من كيفن، ففي بعض المباريات نكون هادئين أكثر من اللازم لكنني أحببت تلك الطاقة منه".

وتابع بيب: "هذه ليست المرة الأولى، لكنكم لا تشاهدون عدد المرات التي يصرخ فيها بوجهي في التدريبات وهذا ما نريده منه، لأنه بعد ذلك يصبح الأفضل".

وأردف المدرب الإسباني قائلا: "لقد كنا متقدمين بهدفين نظيفين وخسر غندوغان الكرة وبعد ذلك خسر كيفن الكرة مرتين أو ثلاث على التوالي، لم نكن نريد هذا النوع من اللعب ونحن متقدمين بهدفين".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز السيتي برباعية نظيفة ليعبر إلى المباراة النهائية ليواجه إنتر ميلان في المباراة النهائية بإسطنبول في 10 يونيو/حزيران المقبل.