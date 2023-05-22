دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد موقع تويتر سجالا بين اللاعب البرازيلي لنادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، ورئيس رابطة المحترفين الإسبانية (الليغا)، خافيير تيابس، الإثنين، بسبب الهتافات العنصرية التي تعرض لها اللاعب في مباراة فالنسيا.

وكتب فينيسيوس بعد المباراة على تويتر: "هذه ليست المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة... العنصرية أمر طبيعي في الليغا، تعتقد رابطة المحترفين أنها أمر طبيعي وكذلك الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ويشجع الخصوم ذلك... للأسف، البطولة التي كان فيها رونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، تنتمي اليوم للعنصريين".

وأردف الجناح البرازيلي قائلا: "هذه الأمة الجميلة، رحبت بي وأنا أحبها، لكنها قررت أن تصدر للعالم صورة أنها دولة عنصرية، أعتذر من الإسبانيين الذين لا يوافقون على ذلك، لكن اليوم في البرازيل، تشتهر إسبانيا بأنها دولة للعنصريين"، حسب قوله.

وأضاف فينيسوس: "ولسوء الحظ، لا يمكنني الدفاع عن كل ما يحدث كل أسبوع، أنا موافق، لكنني قوي وسأقاتل حتى النهاية ضد العنصريين، حتى لو كان ذلك بعيدًا عن هنا".

من جانبه، ردّ تيباس على جناح ريال مدريد بتغريدة قال فيها: "بما أن أولئك الذين يجب أن يشرحوا لك ما يمكن أن تفعله الليغا في حالات العنصرية، حاولنا أن نشرح الأمر لك لكنك لم تأت إلى الموعدين اللذين اتفقنا عليهما وطلبتهما أنت شخصيا، وقبل أن تهين الرابطة وتنتقدها، من الضروري أن تكون مطلعا بما يكفي فينيسيوس، لا تسمح لنفسك بالتلاعب وتأكد من فهمك الكامل لكفاءات كل منا والعمل الذي كنا نقوم به معًا".

لم يتقبل اللاعب البرازيلي تصريحات تيباس بشكل جيد، ورد عليه قائلا: "مرة أخرى، بدلا من انتقاد العنصريين، يظهر رئيس الليغا على مواقع التواصل الاجتماعي ليهاجمني".

وتابع اللاعب البرازيلي قائلا: "ومهما حاولت التحدث وادعاء أنك لا تقرأ، صورة بطولتك أصبحت مهزوزة، أنظر إلى الردود على منشورك واندهش"، وختم بالقول: "النأي بنفسك يجعلك مساويًا مع العنصريين، أنا لست صديقك للحديث عن العنصرية، أريد إجراءات وعقوبات، الهاشتاق لا يحركني"، حسب قوله.

وتعرض فينيسيوس جونيور، لإساءات عنصرية من قِبل جمهور فالنسيا في المباراة التي أُقيمت الأحد على أرضية ملعب "ميستايا"، مما تسبب في توتر الأجواء في الوقت المتبقي من زمن المباراة، وأسفر عن طرد اللاعب البرازيلي بعد ذلك.