رئيس أهلي جدة يكشف موقفه من عودة عمر السومة إلى الفريق الموسم المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس نادي أهلي جدة السعودي، وليد معاذ، الإثنين، أن الإدارة لم تتخذ قرارها بعد بشأن عودة المهاجم السوري عمر السومة لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وقال معاذ أثناء ظهوره عبر برنامج "كورة" الذي يُقدمه الإعلامي تركي العجمة عبر قناة "روتانا" السعودية، عند سؤاله عن وجود السومة مع الأهلي الموسم المقبل: "لم يصدر القرار بعد".

وأردف رئيس مجلس إدارة الأهلي قائلا: "في النهاية (السومة) لاعب على ملاك النادي الأهلي ولاعب خدم النادي لسنوات طويلة لكن في النهاية نحتكم إلى مصلحة النادي مع احترام العاطفة والتاريخ".

وتابع معاذ قائلا: "إذا ثبت عندي عدم وجود خيار آخر سوى عمر السومة وهو الخيار الأنسب، عندها يجب أن أُبقي عليه وإذا كان هناك خيارات يمكن أن نبحث الأمر".

وأضاف رئيس أهلي جدة قائلا: "بدون مناورة، القرار لحد الآن لم يُتخذ"، وأردف: "عمر الآن عاد من قطر وأعلم أنه في جدة وزارنا في النادي وسنجلس معه وسنتكلم مع المدرب لمعرفة احتياجاتنا... ثم هناك رغبة عمر (السومة) نفسه".

وأردف معاذ قائلا: "يجب أن نجلس مع عمر ونسمع منه فهذا حقه علينا"، وأشار إلى أن هذا الاجتماع قد يتم على مدار الأسبوعين القادمين.

وكان السومة قد ذهب إلى نادي العربي القطري معارا لمدة موسم واحد من أهلي جدة بعد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الأولى، ونجح بتحقيق لقب كأس أمير قطر مع العربي والمركز الثاني في دوري نجوم قطر واحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة المحلية.

يذكر أن المهاجم السوري هو الهداف التاريخي للدوري السعودي منذ بدء عصر الاحتراف برصيد 144 هدفا كما أنه الهداف التاريخي لنادي أهلي جدة كذلك.