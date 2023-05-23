مدريد، إسبانيا (CNN) -- أعلنت الشرطة الإسبانية الثلاثاء إلقاء القبض على أربعة اشخاص يُشتبه أنهم علقوا دمية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور من على جسر في يناير/كانون الثاني.

ووقعت الحادثة في العاصمة الإسبانية، مدريد، بالقرب من مركز تدريب ريال مدريد قبل مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في 26 يناير/كانون ثاني الماضي.

وتعرض فينيسيوس جونيور لإساءات عنصرية مرات عدة خلال الموسمين الحالي والماضي.

ويأتي اعتقال الأشخاص الأربعة في الأسبوع نفسه الذي تحقق فيه الشرطة أيضا بهتافات عنصرية تعرض لها جناح ريال مدريد في المباراة التي خسرها الفريق بهدف نظيف أمام فالنسيا في ملعب "ميستايا" ضمن مباريات الدوري الإسباني، الأحد.