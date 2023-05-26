دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، الجمعة، على كلمات اللاعب المصري محمد صلاح بعد فقدان "الريدز" أمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يتفهم شعوره بعد نهاية المباراة ولافتا إلى أنه رأى "مو" يبتسم في المقصف قبل الدخول إلى المؤتمر الصحفي.

وقال كلوب في رده على سؤال حول تعليقات صلاح، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع ساوثهامبتون: "أنا قلق من العناوين التي تكتبونها عما أقوله، لذلك اسدوا لي خدمة وقوموا بكل ما بوسعكم".

وأردف المدرب الألماني قائلا: "أعتقد أنه في عالم وسائل التواصل الاجتماعي تحدث الكثير من الأمور السيئة لكنني لا أعتقد أن هذه واحدة منها (تصريحات صلاح)، بل هو وصف طبيعي لوضعه حينها وما كان يشعر به".

وتابع كلوب: "في تلك اللحظة بعد المباراة (مانشستر يونايتد وتشيلسي) أعتقد أنه محق، لا يكون الوقت الصحيح لإرسال رسائل إيجابية ولكن بعد ذلك تتغير الأمور، فقد رأيته في المقصف قبل قليل وكان يبتسم، لا أعلم ما السبب لم أسأله لكن لم يكن في مزاج سيء".

واعترف مدرب ليفربول بارتكاب أخطاء هذا الموسم وبغياب الاستمرارية على المستوى الجيد لكنه أضاف قائلا: "في آخر 10 مباريات، وأعتقد بعدما عدنا من دبي وأنهينا المعسكر الذي أجريناه خلال فترة كأس العالم، حصدنا العديد من النقاط وكان هذا أمر جيد ولو قمنا بذلك منذ بداية الموسم لكنا في مركز مختلف".

وأضاف كلوب: "نعم بالتأكيد هناك متسع من التفاؤل بسبب ما أظهرناه في الأسابيع الأخيرة وبسبب الأجواء التي خلقها جمهورنا في آخر مباراة على أرضنا".

وتابع المدرب الألماني قائلا: "لم نحقق ما أراده وتوقعه الجميع، هذا صحيح، لكننا متحدون وهذا الأمر الجيد، وإذا مررت بالأوقات الصعبة مثل الموسم الماضي فهذه قاعدة جيدة لمستقبل أفضل".

وأردف كلوب: "أجد الكثير من الأسباب للتفاؤل لكنني أتفهم المشاعر بعد نهاية المباراة مباشرة وبعد حسم الأمور ولم يكن شعوري مختلفا عن شعور مو (محمد صلاح)، رغم أن آمالي (بالتأهل) كانت أقل منه، لكن لا بأس بذلك، غرفة تبديل الملابس ليست في مزاج سيء فقد تعلمنا كيف نتعامل مع هذه الأوضاع ولم نتفرق للحظة كمدرب ولاعبين ولم يوجه أحدنا الاتهام للآخر، وهذا ساعدنا كثيرا".

وكان اللاعب المصري كتب بعد نهاية مباراة يونايتد وتشيلسي الخميس، بفوز "الشياطين الحمر" برباعية مقابل هدف وحيد وفقدان ليفربول فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا: "أنا محطم تماما، بالتأكيد لا يوجد عذر لما حدث، كان لدينا كل شيء للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وفشلنا"، وأضاف: "نحن ليفربول والتأهل لدوري الأبطال هو الحد الأدنى".

وتابع صلاح في منشور على تويتر: "أنا آسف، ولكنه من السابق لأوانه نشر شيء إيجابي أو متفائل، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".