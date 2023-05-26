رسالة "مؤثرة" من محمد صلاح إلى جمهور ليفربول: "خذلناكم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، رسالة اعتذار إلى جماهير "الريدز"، عقب فشل فريقه في التأهل إلى بطولة دوري الأبطال بعدما حسم مانشستر يونايتد تأهله للبطولة بالفوز برباعية خلال مباراته مع تشيلسي.

وقال صلاح، عبر حسابه على تويتر: "أنا محطم تماما، بالتأكيد لا يوجد عذر لما حدث، كان لدينا كل شيء للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وفشلنا"، وأضاف: "نحن ليفربول والتأهل لدوري الأبطال هو الحد الأدنى".

وتابع: "أنا آسف، ولكنه من السابق لأوانه نشر شيئا إيجابيا أو متفائلا، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

وجاءت رسالة صلاح بعدما حسم مانشستر يونايتد تأهله لدوري الأبطال بالفوز على تشيلسي، وبذلك يلحق بمانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل في بطولة دوري الأبطال.

وكان ليفربول، صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، يأمل في أن يخسر مانشستر يونايتد مباراته أمام تشيلسي، فيما يفوز "الريدز" على ساوثهامبتون في المباراة المقرر إقامتها الأحد المقبل من أجل التأهل لبطولة دوري الأبطال، ولكن بعد فوز مانشستر يونايتد سيشارك ليفربول في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.