بعد هرب المصارع المصري أحمد بغدودة.. تحرك قانوني ضد اتحاد المصارعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير الرياضة والشباب المصري، أشرف صبحي، عن إحالة اتحاد المصارعة في البلاد إلى النيابة العامة عقب هروب المصارع، أحمد بغدودة، من معسكر بلاده خلالا مشاركته ببطولة في تونس.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الرياضة المصرية على صفحتها بفيسبوك، ذكر فيه: "أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة في تونس، خلال المشاركة فى فعاليات البطولة الإفريقية، وكشف الوزير عن إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسؤولية الاتحاد والظروف التي أدت إلى هروب اللاعب بهذا الشكلن موضحا أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقا ولكنها قلت كثيرا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال".

وأضاف البيان: "وجه وزير الرياضة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه ومساندة كل الرياضيين المصريين ودعمه الدائم للرياضة المصرية وتحفيز الأبطال الدائم وهو ما لا يحدث في دول أخرى كثيرًا، مشيرا إلى أن دعم الرئيس ساهم في زيادة عدد الأبطال وحدوث طفرة كبيرة في الإنجازات قاريا وعالمياً"، مخاطبا الرياضيين بالقول: "أنتم مقدرون وبرامج الرعاية لكم تسير بشكل محترف وعلمي ومستدام، ورسالتي لكل لاعبينا الأبطال على المستوى الإفريقي والدولي والأولمبي، نحن معكم جميعا".

وكشف الوزير وفقا للبيان عن "اتخاذ إجراءات بالفعل من خلال تنسيق الوزارة مع الاتحادات الرياضية"، مؤكدا: "لدينا مؤسسات ساهمت في برامج رعاية الأبطال، فضلا عن شركات أنشأناها من خلال القطاع الخاص لإدارة اللاعبين الأبطال بشكل محترف.. لدينا المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي مشروع مستدام ومستقبلي وضعناه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتربية والتعليم والاتحادات الرياضية".