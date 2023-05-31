دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أهلي جدة السعودي، الثلاثاء، عن إيقاف قرار منع النادي من تسجيل اللاعبين لفترتين نظاميتين، حتى صدور قرار نهائي فيما يتعلق بقضية لاعب الفريق السابق لويس غرابان.

وأصدر النادي السعودي بيانا، عبر تويتر، قال فيه: "صدر قرار من غرفة فض المنازعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالقضية رقم 8332 FPSD لصالح اللاعب لويس غرابان، والقاضي بسداد إجمالي مبلغ مليون ومئتي ألف دولار أمريكي، وعقوبة رياضية بإيقاف النادي عن التسجيل لفترتين نظاميتين".

وأضاف نادي أهلي جدة: "وعليه قامت الإدارة القانونية بالتنسيق مع عدد من المكاتب الدولية ذات الخبرة القانونية برفع استئناف أمام محكمة التحكيم (كاس)، وسجلت القضية بالرقم CAS2023/A/9553، وعلى أثر ذلك تم تقديم دفوع النادي في هذا الخصوص لمحاولة إلغاء القرار وفقا للمسوغات القانونية التي تحددت في ضوء استراتيجية هيئة الدفاع".

وتابع: "وعليه تم إبلاغ النادي اليوم عصرا بصدور قرار من هيئة التحكيم بقبول إجراءات التدابير الاحترازية، وإيقاف قرار منع التسجيل حتى صدور القرار النهائي في هذه القضية".

وبات بإمكان النادي الصاعد مؤخرا لمسابقة دوري "روشن" التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق.