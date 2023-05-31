أمير سعودي يحذف تغريدة "رسميا بنزيما اتحادي" ويوضح بعد التفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة للأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على وسم "رسميا بنزيما اتحادي"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعلق الأمير السعودي في تغريدة ردا على سبب حذفه التغريدة على الوسم المذكور، قائلا: " دخلت على الهاشتاق الله يسلمك ووضعت غرد بالخطأ لذلك حذفتها".

وكان أحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، قد اثار تكهنات حول ارتباط كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بفريق "النمور".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاماً ضمن دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة، دون تأكيد رسمي من أي طرف.

وفي حوار مع برنامج "صدى الملاعب" عبر قناة "MBC"، قال المراسل: "يقولون بنزيما عندكم"، ليرد عليه أحمد كعكي: "نقول إن شاء الله".