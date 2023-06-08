دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، إنه يتمنى التوفيق لنجمه السابق، ليونيل ميسي، خلال رحلته الاحترافية القادمة، المقررة أن تكون مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأصدر "الفريق الكتالوني" بيانا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه: "يوم 5 يونيو/ حزيران، تلقى رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، قرار ليونيل ميسي من طرف والده وممثله، خورخي ميسي، بالانتقال لإنتر ميامي"، مضيفا: "رغم إرسال نادي برشلونة اقتراحا للاعب، في ضوء رغبة النادي واللاعب بتمثيل ألوان البلوغرانا مجددا".

وتابع النادي: "لقد فهم الرئيس لابورتا واحترم قرار ميسي بالرغبة في المنافسة في دوري بمطالب أقل، بعيدا عن الأضواء والضغط الذي تعرض له في السنوات الأخيرة".

وأتم النادي: "وافق كل من خوان لابورتا وخورخي ميسي أيضا على العمل معا للترويج لإشادة مناسبة من مشجعي برشلونة للاعب، إنه، كان وما زال وسيظل محبوباً من قبل برشلونة".

وكان النجم الأرجنتيني قد كشف عن قراره بالانضمام لنادي إنتر ميامي، كما علق على عدم عودته لصفوف "الفريق الكتالوني"، خلال حديثه في حوار مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو".

وقال ميسي: "الحقيقة، نعم كنت أرغب في العودة، من الواضح أنني أردت ذلك حقا، متحمس جدا لأتمكن من العودة، ولكن، من ناحية أخرى، بعد أن جربت ما عشته والخروج الذي حصلت عليه، لم أرغب في أن أكون في نفس الموقف مرة أخرى: انتظر لأرى ما سيحدث وترك مستقبلي في أيدي شخص آخر".

وأضاف: "أردت أن أتخذ قراري بنفسي وأفكر في نفسي وعائلتي، على الرغم من أنني سمعت أنه قيل إن رابطة الدوري الإسباني قد قبلت كل شيء، وأن كل شيء على ما يرام بالنسبة لي للعودة، لا يزال هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها".

وتابع: "سمعت أنه يتعين عليهم بيع اللاعبين أو تخفيض رواتب اللاعبين، والحقيقة هي أنني لم أرغب في المضي قدماً في ذلك، أو تولي مسؤولية الحصول على شيء يتعلق بكل ذلك".

وأتمّ نجم منتخب "التانغو": "أردت أن أتخذ قراري بنفسي ولهذا السبب لم أتحول إلى برشلونة، على الرغم من أنني كنت سأحب ذلك، إلا أنني لم أستطع، أريد أن أجد المتعة مرة أخرى، مع استمتاع عائلتي وأولادي، من يوم لآخر..ولهذا السبب كان القرار بعدم الذهاب لبرشلونة".