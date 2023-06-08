لُقب بالشيخ الحديدي.. وفاة بطل المصارعة "أيرون شيك" عن عمر يناهز الـ81

(CNN)--توفي المصارع المحترف "ذا أيرون شيخ" أو الشيخ الحديدي، وفقًا لمنشور صادر على صفحته على تويتر عن عمر يناهز الـ 81 سنة.

وجاء في المنشور: "اليوم، نجتمع بقلوب ثقيلة لتوديع أسطورة حقيقية، وقوة طبيعية، وشخصية مميزة تركت بصمة لا تُصدق في عالم المصارعة المحترفة".

ولد الشيخ الحديدي، واسمه الحقيقي حسين خسرو علي وزيري، في إيران حيث بدأ مسيرته في المصارعة لأول مرة. نما إلى مكانة بارزة في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي باعتباره "أحد أعظم شخصيات المصارعة الشريرة في تاريخ الترفيه الرياضي"، وقد اشتهر "بأحذيته الملتفة وحركة كاميل كلاتش " وفقًا لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE).

أصبح “ذا أيرون شيخ" بطلًا لاتحاد المصارعة العالمي في ذلك الوقت في عام 1983 وحمل اللقب لمدة أقل من شهر بقليل قبل أن يخسر أمام هلك هوغان، وفقًا لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية(WWE).

جاء في المنشور على موقع تويتر: "طوال مسيرته المهنية، أصبح "ذا أيرون شيخ" ظاهرة ثقافية، متجاوزة عالم المصارعة المحترفة ليصبح رمزًا للثقافة الشعبية". "عباراته التي لا تُنسى ولحظاته التي لا تُنسى محفورة في ذكريات المعجبين في جميع أنحاء العالم. لقد ترك بصمة لا تمحى على الصناعة، ولا يزال تأثيره محسوسًا في عالم المصارعة اليوم ".

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على أبرز الحقائق عن بطل المصارعة الملقب بالشيخ الحديدي.