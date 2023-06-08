أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ستشمل الصفقة المالية التي ستشهد توقيع ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الناشط في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) خيارًا للملكية الجزئية للنادي وحصة من الإيرادات من المشتركين الجدد في خدمة البث الموسمي من "Apple Tv" للدوري الأمريكي، وفقًا لتقارير متعددة.

وحاولت CNN التواصل مع رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين وإنتر ميامي وممثل ميسي وآبل وديفيد بيكهام الذي يُعد واحدا من ملاك النادي، للحصول على تأكيد حول هذه التقارير.

وكان الدوري الأمريكي قد أعلن العام الماضي عن صفقة لمدة 10 سنوات مع آبل لنقل مباريات الدوري الأمريكي حول العالم.

وفي هذا الموسم، سيتمكن المشاهدون من متابعة كل مباراة في الدوري الأمريكي وكأس الرابطة ودوري "MLS NEXT PRO" و"MLS NEXT" على منصة بث دوري المحترفين لكرة القدم المتاحة عبر "Apple TV".

يذكر أن ميسي كان قد أعلن الأربعاء عن قراره بالانضمام إلى صفوف إنتر ميامي مفضلا العرض المقدم من الفريق الأمريكي على نظيريه المقدمين من الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني.