العين الإماراتي يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع مكابي حيفا للتعاقد مع الإسرائيلي عمير إتزيلي

رياضة
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العين الإماراتي يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع مكابي حيفا للتعاقد مع الإسرائيلي عمير إتزيلي
Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي العين الإماراتي التوصل لاتفاق مبدئي مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي للتعاقد مع اللاعب عمير إتزيلي، حسبما نشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الجمعة.

ويبلغ إتزيلي من العمر 29 عاما وهو من مواليد مدينة حولون القريبة من تل أبيب وبدأ مسيرته الكروية عام 2011 مع هبويل ريشون لتسيون.

وخاض اللاعب الإسرائيلي تجربة احترافية مع نادي غرناطة الإسباني عام 2016 لكن تجربته لم تدم طويلا إذ انتقل لصفوف نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

ولعب إتزيلي في صفوف أبويل نيقوسيا القبرصي عام 2020 قبل أن يعود إلى إسرائيل ليلعب في صفوف مكابي حيفا عام 2021.

ويُعد إتزيلي لاعبا دوليا مع المنتخب الإسرائيلي إذ تم استدعاؤه للمرة الأولى للمنتخب الأول عام 2016.

وكان ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي، إذ تعاقد نادي النصر معه عام 2020.

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