دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقام نادي اتحاد جدة السعودي، الخميس، حفل استقبال ضخم للاعبه الجديد، النجم الفرنسي كريم بنزيما في "ملعب الجوهرة" والذي شهد لقطتين مميزتين أثارتا تفاعلا على تويتر.

واستقبل نادي الاتحاد نجمه الفرنسي الجديد بحفل ضخم بحضور جماهيري غفير في ملعب "الجوهرة" بمدينة جدة الساحلية السعودية.

وحمل بنزيما في أرضية الملعب الكرة الذهبية التي حققها الموسم الماضي، وسط تفاعل كبير وهتافات وتصفيق من الجماهير الغفيرة التي حضرت الحفل.

وظهر النجم الفرنسي في مقطع آخر وهو يقول باللغة العربية: "يمشي كدا كدا"، وهي عبارة عامية تستخدمها جماهير الاتحاد عند تحقيق البطولات.

يذكر أن عقد بنزيما مع الاتحاد يمتد حتى عام 2026 وأشارت تقارير إلى أن قيمة العقد بلغت 100 مليون دولار.