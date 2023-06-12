دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب العلامة التجارية الأعلى قيمة بين أندية كرة القدم حول العالم، متفوّقًا على نظيره ريال مدريد الإسباني، الذي كان مسيطرًا على الصدارة.



وبَاتتَ قيمة العلامة التجارية لنادي مانشستر سيتي 1.51 مليار يورو (1.623 مليار دولار)، متجاوزًا فريق الميرنغي الذي انخفضت قيمته بنسبة 4% لتصبح 1.46 مليار يورو (1.570 مليار دولار).



وشهدت قيمة العلامة التجارية لنادي مانشستر سيتي زيادة إيجابية بنسبة 34٪ منذ انتشار جائحة "كوفيد-19"، حتّى وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.



ويأتي هذا التصنيف بالتزامن مع موسم استثنائي قدّمه لاعبو بيب غوارديولا على أرض الملعب، إذا حققوا 3 ألقاب، وهي: دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.



بينما وقع نادي برشلونة الإسباني في المركز الثالث، ثمّ نادي مانشستر يونايتد ومواطنه ليفربول الإنجليزيين، تلاهما باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.



فيما حلّ نادي أرسنال الإنجليزي في المركز الثامن، ومواطناه توتنهام هوتسبير وتشيلسي في المركزين التاسع والعاشر.



نستعرض في الإنفوغرافيك ترتيب أفضل 10 أندية حول العالم من حيث قيمة العلامة التجارية.