دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس الإمارات، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، رئيس النادي، خلدون المبارك، ومدرب الفريق، بيب غوارديولا، في قصر الوطن، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وشهد حفل الاستقبال إهداء المدرب الإسباني الألقاب الثلاثة التي حققها فريق "السيتيسينز"، هذا الموسم، للشيخ منصور بن زايد، الذي استحوذ على النادي منذ عام 2008، إضافة لاستعراض مسيرة النادي والخطط المستقبلية والاستراتيجيات الموضوعة.

وقال الشيخ منصور بن زايد: "هذه الإنجازات المشرفة تجسد الاستراتيجية التي تم وضعها، حتى يحقق النادي أهدافه المرسومة، بما رسخ صدارته العالمية".

وأضاف: "ألقاب نادي مانشستر سيتي تفتح آفاقا واسعة لحصد المزيد من البطولات، وتشكل حافزا لمواصلة المسيرة الرياضية المتميزة بخطى واثقة، نحو مزيد من الإنجازات"، كما "ثمن الحرص المستمر والجهود المبذولة من قِبل الكوادر الإدارية والفنية واللاعبين في النادي".

من جانبه، أعرب غوارديولا وخلدون المبارك عن شكرهما للشيخ منصور بن زايد "لما يقدمه من دعم ورعاية للفريق"، وأكدا على أن نادي مانشستر سيتي "سيستمر في تقديم المستويات الجيدة والصعود لمنصات التتويج".

وكان فريق "السيتيسينز" حقق 3 ألقاب، خلال الموسم المنصرم، وهي: دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.