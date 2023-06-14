دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعاقد نادي العين الإماراتي مع اللاعب الإسرائيلي عمير أتزيلي، لمدة موسمين، قادما من نادي مكابي حيفا.

وقال نادي العين، الأربعاء، عبر تويتر، إن "أتزيلي سيرتدي القميص رقم 7".

ويبلغ أتزيلي من العمر 29 عاما، وولد في مدينة حولون القريبة من تل أبيب، وينشط في مركز خط الوسط على أرض الملعب.

وقال عمير أتزيلي عن انضمامه للنادي الإماراتي: "أنا سعيد بالتوقيع للعب في هذا النادي، ولقد انتظرت لمدة 3 أسابيع، وعندما أصبح الأمر رسميا شعرت بالسعادة الغامرة، ولدي الرغبة في لعب مباريات معه".

وأضاف: "اخترت اللعب لنادي العين لأنه أحد أكبر الأندية في آسيا، هي تجربة جديدة بالنسبة لنا، وسعيد بتواجدي هنا، ما أعرفه عن النادي أنه قد فاز بلقب دوري أبطال الكأس على مستوى الإمارات، وهم أول وآخر فريق فازوا باللقب حتى الآن، ولعب أمام نادي ريال مدريد في مونديال الأندية".

وتابع بالقول: "أعرف أنه تحد كبير بالنسبة لي، فأنا قادم من فريق كبير والآن ألعب لفريق كبير، وهو تحد جديد، ولدي الرغبة في تجاوز جميع التحديات في البطولات والبطولة الآسيوية، وآمل أن نفوز في جميعها".

وبدأ عمير أتزيلي مسيرته الكروية عام 2011 مع هبويل ريشون لتسيون، وخاض تجربة احترافية مع غرناطة الإسباني 2016 ولعب مع أبويل نيقوسيا القبرصي 2020، قبل أن يعود إلى إسرائيل ليلعب في صفوف مكابي حيفا في عام2021.

ويُعد أتزيلي لاعبا دوليا مع المنتخب الإسرائيلي، وقد تم استدعاؤه للمرة الأولى للمنتخب الأول عام 2016.

يشار إلى أن ضياء سبع كان أول لاعب إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي، إذ تعاقد نادي النصر معه عام 2020.