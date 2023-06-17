دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال دينو لامبريتي، وكيل السويسري مارسيل كولر، إن مدرب نادي الأهلي المصري قد رفض عرضا تدريبيا من منتخب آسيوي، مُفضّلاً البقاء مع فريق "المارد الأحمر".

وتولى كولر تدريب نادي الأهلي في سبتمبر/ أيلول 2022، ومنذ ذلك الحين حقق مع الفريق 4 ألقاب، وهي: دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، والسوبر المصري (مرتان).

وتحدّث وكيل المدرب السويسري لقناة "OnTime Sports" المصرية، قائلاً: "عقد كولر مع الفريق مستمر لموسم آخر، ولكن لم نتحدث حتّى الآن عن تجديد العقد"، موضّحاً: "المدرب يقوم بعمل كبير وتحديداً بعد فوزه بالتشامبيونزليغ الإفريقي، هذا يساعد في ارتفاع القيمة السوقية للمدرب، أنصحه في الاستمرار في ذلك، وأنصحه في الاستمرار مع نادي الأهلي".

وتابع بالقول: "أرى أنه سعيد جداً بتواجده مع النادي، وهو يستمتع بعمله والإنجازات الّتي يحققها مع النادي الأهلي، أعتقد أن ارتفاع القيمة السوقية أو عدمه لا يهمنا الآن، ما يهمنا هو الاستمرار في تحقيق الألقاب مع النادي الأهلي".

وعند سؤاله عن صحة تقارير تفيد بتلقي مارسيل كولر عروض تدريبية، قال وكيله: "نعم، لقد حصلنا على بعض العروض، وتحدّثوا معنا، وأرادوا فعلاً أن يتحدثوا مع كولر، لكن رفضنا ذلك تماماً، العرض من منتخب من آسيا، ولكن عن عروض من دول عربية شائعات، وليست حقيقة".