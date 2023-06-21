كريم بنزيما يوجه رسالة إلى نغولو كانتي بعد انضمامه لنادي اتحاد جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، على انضمام مواطنه نغولو كانتي لصفوف الفريق، بعقد لـ3 سنوات وحتى عام 2026.

وكان فريق "النمور" قد ظفر بخدمات مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، قبل أن يعلن عن تعاقده مع متوسط الميدان قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال بنزيما عبر فيديو نشره حساب نادي اتحاد جدة على تويتر: "أهلا نغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز البوكس تو بوكس بالعالم، الآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى"، وأضاف: "بالتأكيد، في أفضل فريق بالسعودية، أراك في جدة".

من جانبه، رد كانتي على كريم بنزيما، قائلا: "شكرا كريم، سعيد برؤيتك مجددا، شكرا على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك، مع أفضل لاعب بالعالم"، مُضيفا: "أنا سعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة، أراك قريبا".

وسبق لبنزيما ونغولو كانتي وأن مثلا منتخب فرنسا في البطولات الدولية، وظهر كل واحد منهما على مستوى عال مع "الديوك".