أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعرب النجم الفرنسي ولاعب نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم كيليان مبابي عن غضبه بشان مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة الفرنسية عند إشارة مرور في محيط باريس الليلة الماضية.

وكتب مبابي عبر تويتر: "أنا أتألم من أجل فرنسا"، ووصف الحادث بأنه "وضع غير مقبول".

وأضاف اللاعب الفرنسي قائلا: "أفكاري مع عائلة نايل ومحبي هذا الملاك الصغير الذي رحل مبكرا جدا".

وكانت مصادر في الشرطة الفرنسية قالت، الثلاثاء، لقناة BFMTV التابعة لشبكة CNN، إن مراهق (17 عاما) لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية قُتل على يد ضابط شرطة في ضاحية نانتير، وأضافت المصادر أنه تم احتجاز الضابط بتهمة "القتل العمد"

ودعت السلطات الفرنسية إلى الهدوء بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة التي أشعلها مصرع صبي يبلغ من العمر 17 عامًا قيل إن الشرطة أطلقت عليه النار وقتلته لخرقه قواعد المرور.