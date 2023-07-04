دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الاثنين، تعاقده مع اللاعب جواو فيليبي "جوتا"، بعقدٍ يمتد إلى 3 سنوات وحتى عام 2026، قادما من نادي سلتيك الاسكتلندي.

ونشر حساب فريق "النمور"، عبر منصة تويتر، فيديو حمل الإعلان عن الظفر بخدمات المهاجم البرتغالي والبالغ من العمر 24 عاما.

وأوضح نادي اتحاد جدة أن مراسم توقيع العقد تمت الأحد الماضي، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد الكعكي، بعد أن أتم اللاعب الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية بدبي.

وانضم "جوتا" إلى صفوف نادي سلتيك في أغسطس/ آب 2021، قادما من نادي بنفيكا البرتغالي، ولعب 83 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 28 هدفا، وقدم 26 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض جواو فيليبي "جوتا" 18 مباراة مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وسبق لفريق "النمور" وأن أعلن، الشهر الماضي، عن الظفر بخدمات المهاجم كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، ونغولو كانتي متوسط الميدان نادي تشيلسي الإنجليزي السابق.