دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، على مستقبل اللاعب كيليان مبابي، بعد أن رفض الأخير تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي في صيف 2024.

وبات النادي الباريسي أمام خيارين، يقضي الأول بالإبقاء على المهاجم البالغ من العمر 24 عاما، ورحيله العام المقبل مجانا، فيما الثاني يقضي بمغادرة اللاعب أسوار الفريق في الوقت الحالي مقابل الحصول على مقابل مادي.

وتحدث الخليفي، في مؤتمر صحفي لنادي باريس سان جيرمان، الأربعاء، قائلا: "نريد أن يبقى مبابي، لكنه لا يستطيع المغادرة مجانا، كان هناك اتفاق شفهي"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف ناصر الخليفي: "لقد صدمتُ حقا عندما علمت أنه قرر المغادرة مجانا، إنه أمر مخيب للآمال للغاية، لأن كيليان فتى رائع ورجل نبيل وسيغادر مجانا، ويضعف أكبر ناد في فرنسا، إنه ليس هو..عندما سمعت النبأ، شعرتُ بالصدمة وخيبة الأمل".

وتابع بالقول: "الأمر له أن يقرر بنفسه الأسبوع المقبل، أو على الأكثر في الأسبوعين المقبلين"، مؤكدا: "إذا لم يرغب في توقيع عقد جديد، فإن الباب مفتوح أمامه، الأمر كذلك بالنسبة له ولغيره، لا أحد أكبر من النادي، ولا حتى أنا، ذلك واضح جدا".

وأتم الخليفي: "وفقا لمعايير كرة القدم، لن ترى أبدا أفضل لاعب لديك يغادر مجانا، هذا لا يحدث".