دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض لاعب ليفربول السابق، جيمي كاراغر، وصفه بـ"المنافق" بسبب عدم تعليقه على انتقال زميله السابق ستيفن جيرارد لتدريب الاتفاق السعودي وقرب رحيل قائد "الريدز" الحالي جوردن هندرسون إلى الفريق نفسه مشيرا إلى أنه لم ينتقد رحيل اللاعبين إلى السعودية من أجل المال لكنه انتقد محاولة المملكة "السيطرة على كرة القدم".

وكتب أحد المغردين لكاراغر: "لماذا لم تعد تتكلم عن السعودية؟"، ليجيب مدافع ليفربول السابق: "بعد أن ذكرت أنه غسيل سمعة عبر الرياضة وأنني لا أريد أن يحدث لكرة القدم ما حدث للغولف، ليس هناك الكثير لأقوله الآن!".

وكتب مغرد آخر تعليقا أجاب فيه عن التساؤل حول عدم تعليق كاراغر وقال: "لأن صديقيه هندرسون وجيرارد انتقلا إلى السعودية... منافق"، حسب قوله.

وقال كاراغر ردا على هذه التغريدة: "أين النفاق؟ لم أنتقد أي لاعب يختار الانتقال إلى السعودية من أجل المال. وقد تركزت تغريدتي الأولى على أن السعودية تحاول السيطرة على كرة القدم، ولا أعلم كيف يمكن إيقاف ذلك لأن لا أحد يرفض الأموال المقدمة".

وتابع لاعب ليفربول السابق قائلا: "لكن عندما ينتقل اللاعبون (إلى السعودية) وهم في قمة مستواهم ويحرمون أنفسهم من اللعب في دوري أبطال أوروبا وفي الدوريات الأوروبية فهذا بالنسبة لي مشكلة كبيرة بالنسبة لكرة القدم".

وسبق وأن انتقد كاراغر تعاقد أندية دوري "روشن" مع عدد من لاعبي الدوريات الأوروبية، وطالب بـ"وقف غسيل السمعة عبر الرياضة".

وكان جيرارد قد عُين مدربا لنادي الاتفاق السعودي في حين خرجت تقارير صحفية مؤخرا حول قرب انتقال قائد ليفربول الحالي جوردن هندرسون إلى النادي نفسه.