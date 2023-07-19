فوز"ساحق" لبايرن ميونخ الألماني في مباراة ودية.. كم بلغت النتيجة؟

رياضة
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فوز"ساحق" لبايرن ميونخ الألماني في مباراة ودية.. كم بلغت النتيجة؟
لاعبو بايرن ميونخ الألماني بعد إحراز هدفا في المباراة Credit: Jasmin Walter/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق نادي بايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء، فوزا ساحقا على حساب نظيره روتاخ إيجين، بـ27 هدفا دون مقابل، في مباراة ودية.

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وتوزعت أهداف الفريق "البافاري" على 18 هدفا في الشوط الأول و9 آخرين في الشوط الثاني.

وتناوب على تسجيل أهداف نادي بايرن ميونخ 13 لاعباً، وكان الثلاثي جمال موسيالا وماتيس تيل ومارسيل سابيتزر قد نجح كل واحد منهم في هزّ الشباك 5 مرات.

ويخوض  الفريق "البافاري" في الوقت الحالي جولة تحضيرية للموسم المقبل 2024/2023 تحت قيادة مديره الفني توماس توخل.

وتفاعل مغردون على منصة تويتر مع النتيجة، إليكم أبرز التعليقات:

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