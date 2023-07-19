دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي لوريان الفرنسي التعاقد مع ظهير مانشستر سيتي، بنجامين ميندي، بعد تبرأته من تهم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب التي وُجهت له قبل عامين تقريبا.

ونشر النادي الفرنسي بيانا أعلن فيه التعاقد مع ظهير السيتي لمدة عامين، في حين أشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إلى أن عقد اللاعب يمتد حتى يونيو/حزيران من عام 2025.

وكانت محكمة بريطانية قد برأت ميندي، من تهم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب التي وُجهت له سابقا، وفق ما نشره مكتب المحاماة الذي وكله ميندي في هذه القضية، في 14 يوليو/تموز الجاري.

وبدأت الشرطة الإنجليزية تحقيقا في تهم تتعلق بالاغتصاب بحق ميندي عام 2020، وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانا في 26 أغسطس/آب من عام 2021 أعلن فيه تعليق مشاركة اللاعب في المباريات والتدريبات حتى نهاية التحقيقات دون أن يُعلن عن فسخ عقده.

وتعاطف عدد من اللاعبين مع الظهير الفرنسي بعد تبرأته وكان أبرزهم مواطنه، بول بوغبا، واللاعب الهولندي ممفيس ديباي وغيرهم.