العدسة تلتقط صورة لزوجة ميسي بمدرجات أول مباراة له مع "انتر ميامي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— التقطت عدسات الكاميرا لقطة لأنتونيلا روكوزو، زوجة اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بمدرجات المباراة الأولى لزوجها مع نادي "انتر ميامي" بأمريكا.

وسجل ميسي هدف الفوز لناديه من ضربة حرة في الدقائق الأخيرة من المباراة متفاديا الذهاب إلى ركلات الترجيح بعد التعادل مع نادي كروز أزول المكسيكي 1-1.

وقال ميسي لبث "Apple TV" بعد المباراة: "ما رأيته هو الهدف. رأيت الهدف وعلمت أن علي التسجيل.. كانت آخر لحظات في المباراة وأردت أن أسجل.. كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نحقق هذا الفوز، لأنها بطولة جديدة ستمنحنا الثقة في المضي قدمًا".

من جهته قال الشريك في ملكية إنتر ميامي، ديفيد بيكهام، لـ"Apple TV" بعد المباراة: "بمجرد أن رأيت الركلة الحرة، اعتقدت أن هذه هي الطريقة التي يُفترض بها الفوز، خاصة عندما يكون لديك لاعبون مثل ليو وسيرجيو (بوسكيتس) في الملعب".