دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدّم حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، اعتذاره بعد واقعة اعتدائه بالضرب على محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، عقب مواجهة الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.

بعد صافرة النهاية، كان الشحات قد وجّه بعض الكلمات إلى الشيبي قبل أن يقوم بتوجيه صفعة قوية على وجهه، ليدخلان في مشاجرة مما دفع لاعبي الفريقين للفصل بينهما.

وأثارت هذه الواقعة جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية، قبل أن يتم فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين على اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، وتغريمه بمبلغ مالي، وفقاً لتقارير صحفية مصرية.

وقال حسين الشحات عبر صفحته في فيسبوك: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها. وانها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها، وإنني أستغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وأضاف: "لن أبحث عن مبررات، ولكني أجد نفسي مخطئا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعًا بشرف ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فانني اتقدم بالاعتذار للجميع لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعًا عن ردة فعلي السيئة".

وتابع: "أعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي..وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري".

وأتمّ الشحات: "إنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وإنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسوؤكم مني مرة أخرى..".