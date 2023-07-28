لاعبة نيجيرية تخلع قميصها بعد تسجيل هدف وتثير تفاعلا

اللاعبة أسيسات أوشوالا تحتفل بعد أن سجلت الهدف الثالث لفريقها خلال كأس العالم للسيدات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت اللاعبة النيجيرية، اسيسات اوشوالا تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب خلعها قميصها محتفلة بتسجيل هدف خلال مباراة بلادها ببطولة كأس العالم للسيدات.

وسجلت اللاعبة هدف فريقها الثالث بالدقيقة 72 من عمر المباراة قبل أن تجري محتفلة وتخلع قميها وتبقى بالملابس الداخلية العلوية.

جاء ذلك خلال مباراة منتخب نيجيريا أمام المنتخب الأسترالي ضمن المجموعة B، الخميس والتي انتهت بفوز نيجيريا بثلاث أهداف مقابل هدفين.

ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القرم “فيفا” خصص 110 ملايين دولار كجوائز مالية لبطولة كأس العالم للسيدات الجارية في أستراليا ونيوزيلندا، سيذهب منها 49 مليون دولار للاعبات بشكل فردي، و61 مليون دولار للاتحادات، فيما كان قد تمّ تخصيص 440 مليون دولار كجوائز مالية لبطولة كأس العالم للرجال الفائتة.

وستتلقى كلّ لاعبة مشاركة في البطولة ما لا يقل عن 30 ألف دولار، لكن ستزداد قيمة المبلغ مع وصولها لأدوار متقدمة في المونديال برفقة منتخب بلادها.