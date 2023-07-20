فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين خلال بطولة كأس العالم

(CNN) – من الواضح أن هناك فارق شاسع بين السيدات والرجال من حيث الأجور في بطولة كأس العالم، إذ تحصل اللاعبة على ربع المبلغ الّذي يكسبه اللاعب خلال الحدث العالمي.

فجوة كبيرة

تبيّن أن لاعبات مونديال 2023، الذي تستضيفه أستراليا ونيوزيلندا، سيحصلن على 25 سنتاً فقط، مقابل كلّ دولار كسبه اللاعبون في مونديال قطر 2022.

وعلى الرغم من ذلك، يُعد هذا تحسناً، إذ في النسخة الماضية من الحدث عام 2019 تقاضت اللاعبات أقل من ثمانية سنتات لكلّ دولار.

وقد خصص “الفيفا” 110 ملايين دولار كجوائز مالية لبطولة كأس العالم للسيدات الجارية، سيذهب منها 49 مليون دولار للاعبات بشكل فردي، و61 مليون دولار للاتحادات، فيما كان قد تمّ تخصيص 440 مليون دولار كجوائز مالية لبطولة كأس العالم للرجال الفائتة.

وستتلقى كلّ لاعبة مشاركة في البطولة ما لا يقل عن 30 ألف دولار، لكن ستزداد قيمة المبلغ مع وصولها لأدوار متقدمة في المونديال برفقة منتخب بلادها.

أسباب الفجوة

لا شك أن لعبة السيدات في تطور متزايد، لكنها مازالت بعيدة عن لعبة الرجال، وذلك أحد أكبر الأسباب في أن الفجوة مازالت نشطة بين الجنسين في أهم البطولات حول العالم.

في وقت سابق، كان “فيفا” قد كشف عن عدم تقديم وسائل الإعلام عروضا مناسبة للحصول على حقوق بث بطولة كأس العالم للسيدات الحالية.

وأوضح “فيفا” أن العروض أقل بـ 20 إلى 100 مرة من عروضهم المقدمة لبطولة كأس العالم للرجال.

وبيّن أن مقدمي خدمات البث قدّموا 100- 200 مليون دولار للحصول على حقوق بث مونديال الرجال، بينما عرضوا فقط 1- 10 مليون دولار أمريكي لكأس العالم للسيدات.

وقد أعلن “فيفا” مؤخراً عن قلّة مبيعات تذاكر مباريات مونديال السيدات وتحديداً في نيوزيلندا.

اعتراض ومطالبة بالمساواة

قبل انطلاق البطولة، انتقد منتخب أستراليا للسيدات “فيفا” وطالب بالمساواة بين الجنسين من حيث الجوائز المالية المقدمة في الحدث العالمي.

وقد أثارت هذه القضية قلق عند البعض، إذ هناك مخاوف من أن تشتت ذهن اللاعبات على أرض الملعب.