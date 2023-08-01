دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد الإعلامي المصري، عمرو أديب، تصرف لاعبي الزمالك في مباراة الفريق أمام الشباب السعودي في "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال" وذلك بعد المشاجرة التي شهدتها المواجهة بين لاعبي الفريقين، وطالب لاعبي الفريق المصري بـ"الهدوء".

وقال أديب في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر": "أصبحت أستغرب جدا الحالة العصبية عند لاعبي نادي الزمالك، هؤلاء لاعبون محترفون، فرغم أن الحكم لم يكن في المستوى الأفضل لكنك طالما أنك داخل الملعب لا يمكن استفزازك بهذه الطريقة".

وأردف الإعلامي المصري قائلا: "ما الذي يفعله محمد صبحي؟ كيف يترك المرمى؟ ولماذا يحدث تدافع مع لاعبي الفريق الخصم وأن نشتبك بالأيدي ونمسك قمصان بعضنا؟ أنت بهذه الطريقة تخرج عن تركيزك وعن السلوك الرياضي... هل هذا معقول؟ أصبحت ظاهرة في الزمالك... أننا عندما لا نرضى عن القرارات نقوم بالاشتباك مع لاعبي الفريق الخصم".

وأضاف أديب قائلا: "يجب أن يشرح أحد للاعبين أن هذا ليس أسلوب لعب... فها نحن هُزمنا اليوم ولم يبق أمامنا سوى التغلب على النصر الخميس.. ماذا سنفعل؟ أنا لا أتكلم عن النتيجة لكن من أجل أن تحافظ على تركيزك وتكون قادرا على أن تبقى داخل المباراة وألا تخرج من أجوائها لا تفسح المجال لاستفزاز الآخرين".

وكان مباراة الزمالك والشباب قد شهدت مشاجرة شارك فيها العديد من لاعبي الفريقين في المواجهة التي انتهت بهدف نظيف للفريق السعودي.