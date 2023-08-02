دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأربعاء، على تصريحات لاعب الإسكواش المصري الذي قرر تمثيل بريطانيا، مروان الشربجي، حول أنه اختار "البلد الذي منحه كل شيء".

وكتب السياسي المصري، محمد أبو حامد على منصة "إكس": " قرأت تعليق لأحد الأصدقاء على تويتر، وأتفق معه، أن أهم ما يجب تأمله ودراسته في موضوع مروان الشربجي جملة جاءت في تصريحاته، وأظن أن معناها تكرر بألفاظ أخرى في تصريحات شباب قرر الهجرة والعمل في بلاد أخرى في مجالات مختلفة- وهي: (للبلد الذي منحني كل شيء)".

ورد ساويرس على هذا المنشور بالقول عن الشربجي: " خانه التوفيق فيها رغم تفهمي لقراره".

وقال الشربجي المصنف سادس عالميا بعد اختياره تمثيل إنجلترا: "أريد أن أعطي شيئا ما للدولة التي منحتني كل شيء".

وكان ساويرس قال في منشور سابق على "إكس"، مساء الأحد، موجها كلامه لمروان الشوربجي: "تظل مصري القلب والعقل ربنا يوفقك".

وقال الاتحاد الإنجليزي للإسكواش عبر موقعه على الإنترنت، الأحد: "يحتفل مروان الذي يتخذ من بريستول مقرا له، بعيد ميلاده الثلاثين، اليوم، بالمنافسة تحت علم إنجلترا في جميع البطولات المصدق عليها من قبل اتحاد الإسكواش المحترف (PSA)، والاتحاد العالمي للإسكواش (WSF)، وقد حصل مروان على 13 لقبا في PSA طوال مسيرته المهنية، وسجل حدثا كبيرا".