نجيب ساويرس يعلق على تصريحات وليد الفراج حول ديربي الأهلي والزمالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إلى عودة الجماهير إلى مدرجات كرة القدم، في معرض تعليقه على تصريحات مثيرة للجدل للإعلامي السعودي وليد الفراج عن ديربي القاهرة بين فريقي الأهلي والزمالك ودربي السعودي بين ناديي النصر والهلال.

وكتب ساويرس، في حسابه عبر منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم تويتر: "حان الوقت لإعادة الجماهير للملاعب كفاية".

كان الإعلامي السعودي وليد الفراج قد أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تناقل حديثه خلال برنامجه "أكشن مع وليد" في قناة "MBC".

وقتها، كان الفراج يرد على تغريدة لأحد المتابعين، قال فيها: "إيه اللي أنت بتقول ده يعم وليد، نصر وهلال إيه دربي الشرق الأوسط، يبقى الأهلي والزمالك دربي العالم".

وقال الفرج: "أرجوك، ده ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية فقط لا غير، إيش هالديربي اللي ما فيه جمهور، واللاعبين... أنا أعرف إنك تعشق بلدك، وأنا أحب مصر والدوري المصري".

وأضاف الفراج: "أرجوك خليك على جنب، إيش الدوري اللي ما يشوفه غير أهل بلده، تكلم عن دوري على مستوى، يُنقل على 40 قناة حول العالم، حاول تتكيف مع المرحلة المقبلة"، حسب قوله.

في أبريل/ نيسان 2013، منعت وزارة الرياضة جماهير الكرة من دخول المدرجات، بعد أعمال شغب. وامتد حظر حضورهم للعبة الأكثر شعبية في مصر، قبل أن يصدر قرار بحضور أعداد ضئيلة منذ عام 2015 إلى الآن.

تأثرت الأنشطة الرياضية بالتطورات الأمنية والسياسية في ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وخلال العقد الماضي، شهدت البلاد حادثتين دمويتين، الأولى عُرفت بـ"مجزرة استاد بورسعيد"، التي راح ضحيتها أكثر من 70 مشجعًا للنادي الأهلي في فبراير/ شباط 2012. والأخرى عُرفت باسم "أحداث استاد الدفاع الجوي"، التي أسفرت عن مقتل 22 من جماهير الزمالك. ويمضي بعض قادة روابط مشجعي الكرة عقوبات بالسجن على إدانتهم في أعمال شغب.