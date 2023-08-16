علاء مبارك يعلق على مقارنة ديربي السعودية بمصر: ملوش أي تلاتين لزمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على مقارنة الديربي السعودي بالمصري وأيهما أفضل.

جاء ذلك في تدوينة لعلاء على صفحته بمنصة اكس (تويتر سابقا)، حيث قال: "مع كامل الاحترام للجميع حوار لطيف خفيف ملوش أي تلاتين لزمة الحقيقة عن المقارنة بين الدربي المصري والسعودي وايهما أفضل! النادي الأهلي والزمالك اندية مصرية عريقة أصحاب شعبية كبيرة وتاريخ حافل بالبطولات العديدة محلية وافريقية ودولية والنادي الأهلي صاحب المركز الثالث والرابع في اخر بطولتين من كأس العالم للأندية البطولة التي تضم اقوى اندية العالم.."

وتابع قائلا: "لا شك على ان الدربي المصري أهلي وزمالك صاحب الشعبية الاكبر ويتابعه الملايين من جماهير كرة القدم منذ زمن.. أما بالنسبة لكرة القدم في السعودية فقد شهدت تطور وتقدم ملحوظ منذ سنوات دوري قوى حتى قبل انضمام النجوم العالمية دوري يضم فرق قوية لا جدال ويمتلك بعض المواهب الواعدة والدليل اداء المنتخب السعودي في النسخة الاخيرة من بطولة كأس العالم و الاداء الرجولي و الفوز التاريخي الذى اسعدنا جميعاً عندما فاز على المنتخب الأرجنتيني بطل كأس العالم ومعه اسطورة الكرة العالمية ميسي.."

وأضاف: "بلا شك عودة جماهير كرة القدم المصرية الي المدرجات تدريجياً يعطى الدوري متعة وحلاوة كبيرة ويحفز الاعبين ويرفع من مستوى الاداء.. مساء الفل".