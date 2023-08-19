دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للنجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا وردة فعله عند تقديم القهوة السعودية له عند الوصول إلى المملكة.

وأبرز نشطاء أن نيمار على ما يبدو لم يشرب القهوة واكتفى بشمّها في مقطع الفيديو الذي نشره نادي الهلال السعودي على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) في حين ذهب آخرون إلى إلقاء الضوء على إمساك كوب القهوة بيده اليسرى.

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مساء الجمعة، إلى العاصمة السعودية، الرياض، للانضمام لنادي الهلال السعودي، بعد إبرام اتفاق بين الجانبين، لضمه حتى عام 2025.

وانتقل نيمار إلى صفوف "الأزرق الهلالي" قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

وقال نيمار بعد وصوله: "أنا هنا في المملكة العربية السعودية، شكرا لكم".