أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه على الإنترنت أنه أبلغ رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بأن اللجنة التأديبية للفيفا قد فتحت إجراءات تأديبية ضده.

وجاء بيان الفيفا كالآتي: "أبلغت اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم، لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على أساس الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات FIFA".

وتابع الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلا: " قد تتضمن هذه الأحداث انتهاكات للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا".

وأردف فيفا بالقول: "لن تقدم لجنة الانضباط التابعة للفيفا مزيداً من المعلومات عن هذه الإجراءات التأديبية إلا بعد أن تصدر قرارًا نهائيًا بشأن المسألة".

وختم الاتحاد الدولي لكرة القدم: "يكرر الفيفا التزامه الثابت باحترام نزاهة جميع الأفراد ويدين بشدة أي سلوك مخالف لذلك".

وكان روبياليس قد تعرض لانتقادات حادة بعد أن تقبيله شفتي لاعبة منتخب إسبانيا، جينفر هيرموسو، خلال تتويج المنتخب الإسباني للسيدات بعد الفوز بالمونديال.