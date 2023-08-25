دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقب علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، على مقترح برلماني للتصالح بين رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، ورئيس الزمالك المُقال، مرتضى منصور، وسط تفاعل.

وكانت النائب آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب المصري، قدمت مقترحا برلمانيا، الخميس، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتبني عقد مصالحة بين رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ورئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.

وقال علاء مبارك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا ردا على هذا المقترح: "عجيبة مقترح برلماني! هو الموضوع ده محتاج البرلمان!".

وأضاف علاء مبارك: "والسيدة عضو البرلمان تتقدم بطلب للسيد رئيس البرلمان لعرضه على السادة أعضاء البرلمان لتوجيه المقترح للسيد وزير الشباب والرياضة لتبنى المقترح المقدم من البرلمان لإجراء المصالحة اسمه كلام ده!".

وأردف نجل الرئيس المصري الراحل قائلا: "أكيد توجد حلول أخرى بدل اللفة الطويلة دي وتضييع وقت السادة أعضاء البرلمان".

وأثار رد علاء مبارك تعليقات نشطاء على منصة "إكس"، نستعرض لكم بعضها: