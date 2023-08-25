أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن لاعب كرة القدم الإسباني للرجال بورخا إيغليسياس، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا، أنه لن يعود إلى المنتخب الوطني للرجال بعد تصريحات لويس روبياليس بأنه لن يترك منصبه كرئيس للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

وقال إيغليسياس: "أنا حزين وأشعر بالإحباط"، وتابع: "كلاعب كرة قدم وكشخص، لا أشعر أن ما حدث اليوم يُعبر عني".

وتابع اللاعب الإسباني قائلا: "أعتقد أنه من المُهين وضع الضغط وتسليط الضوء على زميلتي".

وأضاف لاعب ريال بيتيس قائلا: "ارتداء قميص المنتخب الوطني هو أكبر شيء حدث في حياتي، لا أعلم ما إذا كنت سأحظى بفرصة ارتدائه مرة أخرى، لكنني قررت عدم الالتحاق بالمنتخب الوطني مجددا حتى تتغير الأمور، فهذا النوع من التصرفات لا يجب أن يمر دون محاسبة، من أجل كرة قدم أكثر عدلا وإنسانية واحتراما".

من جانبه، كتب أسطورة الحراسة الإسبانية الحارس المعتزل لريال مدريد، إيكر كاسياس على "إكس": "هذا عار"، في إشارة إلى رفض روبياليس التنحي.

وكان رئيس الاتحاد الإسباني رفض التنحي عن منصبه بعد أسبوع تعرض فيه لانتقادات حادة بسبب ظهوره في مقطع فيديو، وهو يقبل لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات، جينيفر هيرموسو، على شفتيها دون موافقة منها، بعد فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات على حساب المنتخب الإنجليزي.