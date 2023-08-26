السعودية.. فيديو رونالدو "منسدح" بحضن نواف بوشل يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ولقطة له مع زميله بنادي النصر السعودي، نواف بوشل، خلال المباراة أمام نادي الفتح، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول توجه رونالدو إلى بوشل عقب الهدف الخامس انادي النصر وحضنه.

وكان النجم البرتغالي قد قاد فريق "العالمي" للتغلب على الفتح بخمسة أهداف دون مقابل، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إذ سجّل ثلاثية (هاتريك).

وقال رونالدو لقناة "SSC" السعودية، عقب المباراة: "كُنا نعرف أهمية المواجهة، استطعنا تحقيق الفوز الأول في الدوري، وتسجيل الأهداف، وخاصة تسجيلي ثلاثية، سعيد لنفسي وللجميع ولجماهير النصر، مستوانا في تحسن وتطور..."

وتابع بالقول: "سعيد بوجودي هنا في السعودية، أذكركم بما قلته سابقاً بأن الدوري السعودي سيكون من أفضل الدوريات، من خلال استقطاب نجوم ولاعبين كبار، أجدد شكري للمملكة على احتضاني هنا، أشعر بسعادة كبيرة، وهذا ما يعطي دافع كبير لتقديم أفضل ما لدي في تطوير الكرة السعودية".