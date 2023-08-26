السعودية.. فيديو "هاتريك" رونالدو وتعليق بيرس مورغان يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأهداف الثلاثة "هاتريك" الذي سجله النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو لنادي النصر، الجمعة.

جاء ذلك خلال مباراة نادي النصر السعودي مع نظيره نادي الفتح في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، لتنتهي المباراة بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

ونشر الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان سلسلة من مقاطع الفيديو والتعليقات حول أداء رونالدو، قائلا في تعليق على الهدف الثالث له بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): "هاتريك كريستيانو.. GOAT (الأفضل في العالم) لا يمكن إيقافه).

ويذكر أن رونالدو (38 عاماً) حقق اللقب الأول مع نادي النصر، منذ انضمامه إلى الفريق في يناير/ كانون الثاني 2023، بالفوز بالبطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) 2023، عقب التغلّب على نظيره الهلال في المباراة النهائية، بهدفين لواحد.