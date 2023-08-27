فيديو زوجة ليونيل ميسي "حضنت زميله وكادت أن تقبله" يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه أنتونيلا روكوزو، زوجة اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في لقطة وصفت بـ"المحرجة" مع لاعب آخر بنادي انتر ميامي الذي يلعب به زوجها.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول زوجة ميسي على أرض الملعب متجهة صوب اللاعب جوردي آلبا فيما قال نشطاء أنها اعتقدت أنه زوجها قبل أن تنتبه في اللحظات الأخيرة.

ويشار أنه وفي غضون شهر واحد فقط من انتقال ليونيل ميسي إلى النادي، تحول فريق إنتر ميامي من أحد أسوأ الفرق في كرة القدم في أمريكا الشمالية إلى بطل كأس الدوري.

وتضمن فوز انتر ميامي الأسبوع الماضي على ناشفيل لحظة أخرى من سحر ميسي، وكان هدفه المذهل هو العاشر الذي قد سجله في 7 مباريات فقط مع فريق ميامي.

ويُذكر أن أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع قد تجاوزت السقف مع انتقال ميسي، حيث أبلغت CNBC عن زيادة بنسبة 1700٪ عن هذا الوقت من العام الماضي.