تاليسكا يحسم مصيره مع نادي النصر السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد اللاعب البرازيلي تاليسكا استمراره مع نادي النصر السعودي، خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تقارير صحفية زعمت أن اللاعب في طريقه للرحيل عن صفوف "العالمي" خلال "الميركاتو" الجاري.

وكتب تاليسكا عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين: "لا يوجد سبب يدفعني إلى مغادرة النادي، أنا لا أتفاوض مع أي شخص، النادي ليس لديه أي نية لتركي، لأنه لا يوجد سبب"، مضيفا: "الأرقام لا تكذب، أنا سعيد هنا، لا أريد الذهاب إلى أي مكان، لدي تاريخ جميل مع هذا النادي، عندما وصلت إلى النادي مررت بكل الصعوبات مع هذا النادي".

وتابع: "(الجماهير) لا تنسوا ذلك أيضا، لن أذهب إلى أي مكان، وليس لدي أي نية للمغادرة هنا، أنا سعيد في هذا البلد مع عائلتي، نتابع مع بعض، أحبكم، دعونا نركز على دعم فريقنا غدا في الملعب".

وانضم اللاعب البرازيلي (29 عاما) إلى نادي النصر في عام 2021، ومنذ ذلك الحين لعب 62 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 45 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.