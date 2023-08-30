بعد احتفالية "العرضة" السعودية.. تفاعل على أداء رونالدو للرقصة في التدريبات مع زميله

رياضة
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بعد احتفالية "العرضة" السعودية.. تفاعل على أداء رونالدو للرقصة في التدريبات مع زميله
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمو "إكس" مع مقطع فيديو للاعب النصر حمد آل منصور، وهو يؤدي رقصة "العرضة" السعودية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مباراة الفريق أمام الشباب.

وأثار المقطع تفاعلا واسعا إذ ظهر رونالدو وزميله في الفريق وهما يؤديان الرقصة خلال التدريبات الفريق في الصالة المغلقة.

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وأشعل رونالدو تفاعلا واسعا بعد احتفاله بطريقة "العرضة" السعودية التقليدية بعد تسجيله هدفا في مرمى الشباب من علامة الجزاء.

وسجل النجم البرتغالي هدفه الخامس هذا الموسم مع "العالمي" ليتصدر ترتيب هدافي دوري روشن.

وحقق النصر انتصارين وتعادلا وخسارة في 4 مباريات في الدوري السعودي ليحتل المركز السادس حتى الآن.

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