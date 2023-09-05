دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على قرعة كأس العالم للأندية 2023، التي جرت في مدينة جدة السعودية، الثلاثاء، وأسفرت عن مواجهة محتملة بين "المارد الأحمر" ونادي اتحاد جدة السعودي.

وحضر غالي مراسم القرعة، لكون النادي الأهلي أحد المشاركين في البطولة المقرر إقامتها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

وتقرر أن يواجه فريق "المارد الأحمر" الفائز من مواجهة نادي اتحاد جدة السعودي ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وقال حسام غالي لقناة "SSC" السعودية، عقب ذلك: "أعتقد أننا سنقابل اتحاد جدة إن شاء الله، وحينها سيكون ماتش جامد، مش سهل، ولكن الكل عارف إمكانيات الأهلي ودوافعه دائمًا، وهي الفوز والوصول لأبعد مكان".